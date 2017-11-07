На Параде Памяти в Самаре подвели итоги конкурса парадных расчетов
7 ноября 2017 20:01
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Итоги конкурса парадных расчетов подведены:
1 место – парадный расчет Кадетской школы-интерната Имени Генерал-полковника В. С. Чечеватова Ульяновской области;
2 место – парадный расчет девочек школы № 170 Самарского кадетского корпуса;
3 место - парадный расчет уфимской общеобразовательной школы– интерната с первоначальной летной подготовкой имени дважды
Героя Советского Союза М.Г. Гареева, республика Башкортостан;
4 место – парадный расчет средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №30, республика
Мордовия, сообщают организаторы парада.
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