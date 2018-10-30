На Октябрьский район Самары прочат Александра Кузнецова
30 октября 2018 01:18
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Для двух районов Самары, оставшихся на прошлой неделе без глав, уже подыскали руководителей, сообщают осведомленные источники «СО».
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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