На Молодогвардейской машины, припаркованные с вечера, оказались в ловушке!
3 июня 2017 15:24
265
По тротуару новому объехать нельзя: "Там еще плитку кладут. Один заезд и тот засыпан землёй, бордюры высокие! Самые отчаянные рискуют и рвут защиту в хлам!... выехать со стоянки Газбанка можно, только уехать нельзя! Полевая перекрыта и дворы тоже!"
По улице Маяковского не проехать: "Тоже перерыто и техника стоит! Полный капкан..."
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 июня 2017 15:24
По улице Маяковского не проехать: "Тоже перерыто и техника стоит! Полный капкан..." Социум
264
3 июня 2017 14:17
Социум
212
3 июня 2017 09:27
Его проводит Альянс Франсез. Социум
131
Здравоохранение
2 июня 2017 17:42
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
223
2 июня 2017 16:54
Главный государственный инспектор отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области Гаяс Ямбаев прокомментировал новость о... Здравоохранение
290
2 июня 2017 13:01
Им предстоит выяснить, каким образом вирус птичьего гриппа оказался на территории поселка Красная Горка. Здравоохранение
335
Туризм
2 июня 2017 11:08
Эксперты комитета по импортозамещению Министерства культуры Российской Федерации одобрили маршрут по Самарской области. Туризм
180
31 мая 2017 11:09
Рейтинг основан на результатах анализа данных систем онлайн-бронирования отелей на летний сезон. Туризм
421
23 мая 2017 16:43
Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
75
Образование
2 июня 2017 09:59
Следующий экзамен пройдет в пятницу, 2 июня. Образование
186
2 июня 2017 00:54
Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. Образование
155
31 мая 2017 11:34
Результаты ребята получат не позднее 14 июня. Образование
212
Культура
2 июня 2017 14:16
Руководитель организации «Союз коллекционеров Самары» и доверенное лицо потомков Николая Щорса прокомментировал новость, что в Самаре найдена плита с... Культура
319
2 июня 2017 13:34
Прием киноработ продлится до 1 сентября. Культура
139
2 июня 2017 13:09
Гостей ждет насыщенная, разнообразная программа. Культура
219
Мода
19 мая 2017 17:18
В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия. Мода
126
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
252
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
564
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
356
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1295
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
771
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1482
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1571
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1778
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1596
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1265
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
837
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1149
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2428
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3424
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают