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На Молодогвардейской машины, припаркованные с вечера, оказались в ловушке!

3 июня 2017 15:24
265
По улице Маяковского не проехать:
Актриса Театра "Самарская площадь" Наталья Носова написала в своём твиттере: "На Молодогвардейской машины, припаркованные с вечера, оказались в ловушке! Перерыли дорогу с двух сторон до 5-го июня! У людей просто сорвали выходные, кто-то собирался на дачи, а кто-то на кладбище - сегодня Вселенская родительская суббота! Да мало ли куда!"

По тротуару новому объехать нельзя: "Там еще плитку кладут. Один заезд и тот засыпан землёй, бордюры высокие! Самые отчаянные рискуют и рвут защиту в хлам!... выехать со стоянки Газбанка можно, только уехать нельзя! Полевая перекрыта и дворы тоже!"

По улице Маяковского не проехать: "Тоже перерыто и техника стоит! Полный капкан..."


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Социум
3 июня 2017  15:24
По улице Маяковского не проехать:
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