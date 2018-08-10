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На фестивальной поляне, на Мастрюковских озёрах, состоялась торжественная церемония открытия юбилейного слёта бардовской песни.Тысячи гостей разных возрастов съехались со всей России. Фестивалю 50 лет (первый прошёл в 1968), все только начинается!Ещё один юбилей празднуется на Грушинском фестивале. В этом году 100-летие отмечает ВЛКСМ, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.