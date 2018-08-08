На Мастрюковских озёрах полным ходом идёт подготовка к Грушинскому фестивалю ‏

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Дождь - не помеха! На Мастрюковских озёрах полным ходом идёт подготовка к предстоящему фестивалю авторской песни им.В.Грушина!Оборудованы посты медиков и МЧС, завершается монтаж сцен и плавучей эстрады - гитары.45-й юбилейный фестиваль пройдёт с 9 по 12 августа.50-летняя история Грушинского началась в 1968 году.В 2018 фестиваль отмечает свои календарные полвека!Кстати, комсомольцы всегда были в первых рядах организаторов "Груши".100 лет ВЛКСМ - ещё один юбилейный повод легендарного слёта любителей авторской песни-2018, передает пресс-служба департаменат информационной политики СО