На МКС рассказали, чего боятся космонавты

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— Чего боятся космонавты и астронавты — это что сорвётся старт. <...> Они думают о том, чтобы всё прошло штатно, — сказал Прокопьев.Напомним, 11 октября вскоре после запуска у ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" произошла первая в истории авария двигателя после отделения первой ступени. Ранее сообщалось, что видеорегистратор доставили в РКК "Энергия" для экспертизы.