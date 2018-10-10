На Луну отправят капсулу с закодированной ДНК

39

В частности, в капсулу положат статьи из "Википедии", десять тысяч оцифрованных фотографий, тексты великих книг и другие данные. Они будут записаны на тонких никелевых пластинках и зашифрованы в последовательностях цепочек ДНК. Синтез ДНК проведёт Калифорнийский биотехнологический стартап Twist Bioscience.Помимо этого, AMF и Microsoft объявили о приёме памятных снимков для записи. Передать фото могут все желающие, разместив снимок в одной из социальных сетей с хештегом #MemoriesInDNA.