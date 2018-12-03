На Конкурсе «Лидеры России» стартовал тест оценки управленческого потенциала
3 декабря 2018 18:12
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«Участники смогут показать, насколько они сильны непосредственно как управленцы. Тест направлен на выявление ключевых навыков и деловых качеств, необходимых для эффективного и успешного руководства. После выполнения заданий конкурсанты получат индивидуальные рекомендации экспертов. Это поможет им определить свои конкурентные преимущества и слабые стороны», — отметил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Тест оценки управленческого потенциала — это комплексный тест, который позволяет оценить деловые качества участника, связанные с его успехом в новой роли или сфере деятельности. База заданий теста была обновлена на 100 процентов, чтобы участники прошлого года не получали преимуществ.В этом году он был расширен за счет новых разделов. «Мы сделали это дополнение, проанализировав результаты первого конкурса, — рассказывает председатель экспертного совета Конкурса «Лидеры России» Павел Безручко. — В прошлом году у нас было несколько резервных оценочных шкал, которые не учитывались при оценке результатов участников, но позволили нам провести исследовательскую работу на будущее, чтобы сделать тест еще лучше. Проанализировав большой массив данных, мы сумели подтвердить гипотезу, что определенные шкалы имеют связь с успехом в управленческой деятельности. Действительно, итоги конкурса показали высокую корелляцию этих качеств с выходом в финал».
До прохождения этого блока тестирования по итогам проверки способностей и общих знаний о России были допущены 15 046 человек, тогда как в конкурсе прошлого года допуск до этого этапа получили лишь 12 500 конкурсантов. Из их числа будут определены полуфиналисты от каждого федерального округа, которые в январе и феврале 2019 года встретятся на региональных полуфиналах. Они пройдут в очном формате во всех федеральных округах. В марте на финале состоится подведение итогов и определение победителей.
Конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», передает пресс-служба конкурса Лидеры России Приволжский федеральный округ.
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