На КбшЖД стартует новый туристический проект «Вагон здоровья»

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В них примут участие более 100 путешественников.Туристический проект «Вагон здоровья» – это познавательные путешествия на комфортабельных дневных поездах, которые включают культурно-развлекательную программу в пути следования и насыщенную оздоровительную и экскурсионную программы пребывания в соседнем регионе.Формат проекта «общение и оздоровление в путешествии» понравился не только людям старшего поколения и семьям с детьми, но и привлек внимание бизнес-компаний как новый вид корпоративного отдыха.Проект «Вагон здоровья» Куйбышевского филиала АО «ФПК» был реализован при поддержке Куйбышевской железной дороги совместно сДепартаментом туризма Самарской области, Министерством культуры и туризма Пензенской области, ведущими туроператорами регионов, сообщает пресс-служба КбшЖД.