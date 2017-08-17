На КбшЖД стартует акция «Безопасная железная дорога»

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Главная цель – напомнить подрастающему поколению, а также взрослым правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Особенно важно рассказать о мерах безопасности будущим первоклассникам и тем, кто по пути в школу пересекает железную дорогу.Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проведут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности,и напомнят им, что это опасно для жизни и здоровья. Также с началом учебного года в школах стартуют открытые уроки, на которых специалисты магистрали расскажут детям об основных правилах поведения на железной дороге, покажут специальные видеоролики и раздадут памятки для закрепления полученных знаний.Куйбышевская железная дорога обращается к педагогам школ и родителям с предложением подключиться к акции и провести с подростками и детьми разъяснительные беседы. Напомните им о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге: переходить пути только в специально оборудованных местах, при этом не слушать музыку в наушниках, не отвлекаться на гаджеты; не подходить к объектам, находящимся под напряжением, сообщает пресс-служба КбшЖД.