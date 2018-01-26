На КбшЖД стартовала акция «Безопасная магистраль» для родителей самарских школьников

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Родителям и учителям школы продемонстрировали фото- и видеоматериалы по правилам безопасного поведения на железной дороге и рассказали о последствиях произошедших трагедий, наглядно демонстрирующих, к чему приводит незнание или игнорирование правил безопасности на железной дороге.В рамках мероприятия железнодорожники напомнили родителям школьников о том, что необходимо не только обучать своих детей правилам безопасности, но и самим не нарушать их.Для профилактики непроизводственного травматизма железнодорожники совместно с представителями МВД России на транспорте проводятразъяснительную работу среди населения, организуют профилактические акции, устраивают рейды по предотвращению хождения граждан по железной дороге в неустановленных местах. Однако одних усилий железнодорожников недостаточно – в решении данного вопроса требуется помощь педагогов учебных заведений и родителей.В заключение родительского собрания ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности Ирина Кутлиахметова отметила, что основной целью данного мероприятия является обучение школьников и неукоснительное выполнение ими правил, которые должны заложить в них родители и педагоги, сообщает пресс-служба КбшЖД.