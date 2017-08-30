На КбшЖД стартовал месячник «Внимание – переезд!»
30 августа 2017 14:17
87
Железнодорожники активизируют профилактическую работу с автомобилистами на наиболее загруженных и проблемных с точки зрения соблюдения водительской дисциплины переездах. Сотрудники магистрали проведут рейды и выездные осмотры с привлечением представителей ГИБДД, транспортной прокуратуры, надзорных органов, местных администраций,
автотранспортных предприятий, общественных организаций автомобилистов и дорожных хозяйств.
Также в ходе комиссионных проверок особое внимание будет уделено обеспечению условий видимости, состоянию проезжей части и дорожных знаков на подходах к переездам. При выявлении несоответствий в содержании проезжей части информация будет направлена в территориальные администрации и организации, обслуживающие автодороги, с требованием о незамедлительном выполнении работ по приведению подходов автодорог к железнодорожным переездам в соответствие с
нормативными документами.
За 7 месяцев 2017 года на железнодорожных переездах в границах Куйбышевской железной дороги было допущено 12 дорожно-транспортных происшествий и 2 - вне переезда, что на 2 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ДТП пострадало 6 человек.
В связи с тем, что все ДТП произошли по вине водителей автотранспортных средств, вследствие нарушения ими правил дорожного движения, особое внимание в рамках месячника будет уделено разъяснительной работе с автомобилистами, сообщает пресс-служба КбшЖД.
Фото: пресс-служба КбшЖД
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 августа 2017 15:13
Раненого Салиха Махмутова экстренно доставили в больницу, он был прооперирован. Сейчас его уже перевели из реанимации в обычную палату. Социум
94
30 августа 2017 14:17
Железнодорожники активизируют профилактическую работу с автомобилистами на наиболее загруженных и проблемных с точки зрения соблюдения водительской... Социум
86
30 августа 2017 11:20
За 7 месяцев было возбуждено более 3 тысяч исполнительных производств. Социум
121
Здравоохранение
30 августа 2017 15:29
Наибольшую опасность представляют энтеровирусные инфекции для детей. В основном болеют дети от 7 до 14 лет. На сегодняшний день по предварительным диагнозам... Здравоохранение
107
29 августа 2017 19:20
Ритуалы перед сном - как сделать так, чтобы малыш сладко спал Для тех, кто хочет обеспечить максимально комфортные условия для малыша во время его сна ночью, есть... Здравоохранение
49
29 августа 2017 11:24
Выписка состоится 30 августа. Здравоохранение
818
Новости медицины
29 августа 2017 21:52Антитела к антигенам описторхисов
Описторхисы – гельминты, являющиеся плоскими червями и вызывающими такое патологическое состояние как описторхоз. Новости медицины
45
24 августа 2017 14:24Об эффективности EMS-тренировок
EMS-тренировка представляет собой систему, которая воздействует на мышцы устройством посылающим электрические сигналы через электроды. Новости медицины
79
21 августа 2017 21:42Бактериологический посев
Бактериологический посев (он же бак посев ) – метод исследования естественных жидкостей организма человека (моча, сперма и так далее) на наличие... Новости медицины
137
Туризм
29 августа 2017 09:27
Там к концу августа зарегистрированы более 30 тысяч случаев заболевания. Туризм
192
28 августа 2017 10:41
Фирма приостановила работу 24 августа из-за низкого спроса. Туризм
182
24 августа 2017 13:52
Необходимо не только побывать в месте, изображенном на открытке, но и узнать о нем более подробно. Туризм
191
Образование
30 августа 2017 13:41
Средний чек в интернет-магазинах в нашем регионе — 8838 рублей. Образование
127
30 августа 2017 10:19
Предложение внесли депутаты от фракции ЛДПР. Образование
137
29 августа 2017 10:59
Областной центр посетил директор фонда новых форм развития Марина Ракова. Образование
179
Культура
30 августа 2017 11:10
Первым спектаклем станет «Лебединое озеро». Культура
121
29 августа 2017 23:31
В Самару Дмитрий Коган был приглашен в 2011 году на пост художественного руководителя Филармонии. Этот пост он занимал почти два года. Культура
331
29 августа 2017 12:57
Мероприятие пройдет Загородном парке. Культура
228
Мода
29 августа 2017 19:15
Если вы являетесь поклонником реалити-шоу дом 2 свежие выпуски всегда можно посмотреть на сайте абсолютно бесплатно, в отличном качестве, с прекрасным... Мода
36
28 августа 2017 13:37
У каждого человека есть свой любимый аромат. Понятно, что найти его может быть совсем непросто. Поэтому, многие тратят на это достаточно времени и сил. Мода
75
17 августа 2017 16:54Женские сумки Gucci: для тех, кто знает толк в стиле и красоте
Если нужно приобрести сумочку Gucci, стоит заглянуть в интернет-магазин z077.ru. Здесь каждая модница найдет для себя отличное решение под любой повод. Мода
192
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
634
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
521
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7324
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1505
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5974
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1916
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
658
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2303
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2108
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1750
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1911
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
6100
Мероприятия