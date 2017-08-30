На КбшЖД стартовал месячник «Внимание – переезд!»

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Железнодорожники активизируют профилактическую работу с автомобилистами на наиболее загруженных и проблемных с точки зрения соблюдения водительской дисциплины переездах. Сотрудники магистрали проведут рейды и выездные осмотры с привлечением представителей ГИБДД, транспортной прокуратуры, надзорных органов, местных администраций,автотранспортных предприятий, общественных организаций автомобилистов и дорожных хозяйств.Также в ходе комиссионных проверок особое внимание будет уделено обеспечению условий видимости, состоянию проезжей части и дорожных знаков на подходах к переездам. При выявлении несоответствий в содержании проезжей части информация будет направлена в территориальные администрации и организации, обслуживающие автодороги, с требованием о незамедлительном выполнении работ по приведению подходов автодорог к железнодорожным переездам в соответствие снормативными документами.За 7 месяцев 2017 года на железнодорожных переездах в границах Куйбышевской железной дороги было допущено 12 дорожно-транспортных происшествий и 2 - вне переезда, что на 2 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ДТП пострадало 6 человек.В связи с тем, что все ДТП произошли по вине водителей автотранспортных средств, вследствие нарушения ими правил дорожного движения, особое внимание в рамках месячника будет уделено разъяснительной работе с автомобилистами, сообщает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД