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На КбшЖД презентовали обновленный интерьер фирменного поезда «Жигули»

5 декабря 2017 16:13
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Вагон с купе класса «Люкс» впервые украшен настоящей авторской живописью самарской художницы. В каждом купе разместили художественные полотна с изображением знаковых мест Самары - здание вокзала, костёл, монумент Славы, музей «Самара Космическая», домик К
В Самаре в рамках Всероссийского дня пассажира презентовали обновленный интерьер фирменного поезда «Жигули» сообщением Самара – Москва.

В вагонах с купе класса «Люкс» обновлен ассортимент принадлежностей, столики украшены живыми цветами, в рацион питания включен расширенный ассортимент фруктов и шоколад. В вагоне-ресторане обновлен интерьер в едином стиле фирменного поезда «Жигули».
Вагон с купе класса «Люкс» впервые украшен настоящей авторской живописью самарской художницы. В каждом купе разместили художественные полотна с изображением знаковых мест Самары - здание вокзала, костёл, монумент Славы, музей «Самара Космическая», домик Клодта – картинная галерея, набережная реки Волги.

По мнению первых пассажиров вагона, живопись поменяла внутреннее пространство вагона и сделала атмосферу поездки тёплой и незабываемой. Кроме того, в этот день в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню пассажира, в зале ожидания железнодорожного вокзала Самара состоялся большой праздник с участием творческих коллективов и студенческих отрядов проводников Куйбышевского филиала АО «ФПК». Для маленьких пассажиров были организованы интерактивные игровые зоны, конкурсы
и площадки с аквагримом. Любой желающий мог сфотографироваться на память. В пути следования пассажиров угощали чаем и дарили фирменные календари.

Также на вокзале Самара состоялась открытая встреча руководства Куйбышевского филиала и Куйбышевской дороги с пассажирами. Все желающие смогли получить ответы на интересующие вопросы, узнать о новых сервисах и услугах, оставить свои отзывы и предложения, сообщает пресс-служба КбшЖД. 




Фото monolitstroispb.ru
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