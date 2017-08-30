На Грушинской поляне пройдет конкурс «Лучший по профессии среди работников лесного хозяйства»

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Конкурс приурочен к профессиональному празднику "День работников леса" и направлен на повышение профессиональных знаний работников лесного хозяйства, выявление, поощрение и поддержку лучших специалистов, распространение передового опыта.В мероприятии примут участие члены первичных профсоюзных организаций ГБУ СО «Самаралес», ГКУ СО «Самарские лесничества», министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.В ходе конкурса участникам предстоит пройти несколько этапов: валка леса, проведение агротехнических уходов за лесными культурами, изготовление лесохозяйственных столбов, учет срубленной древесины, тушение лесного пожара, административное производство. Задания включают в себя проверку теоретических знаний, а также практических навыков, сообщает пресс-служба облправительства.