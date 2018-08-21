На ГЭС Дмитрий Азаров проводит совещание по социально-экономическому развитию Жигулевска
21 августа 2018 14:42
147
Открывая совещание, Дмитрий Азаров подчеркнул: "Сами жители должны помочь властям сформировать основные идеи, векторы развития. Только на основе мнения людей можно строить долгосрочные планы. Для меня принципиально важно, чтобы у Жигулевска было видение перспективы".
С основным докладом о проблемах и перспективах развития Жигулевска выступил мэр города Владимир Классен.
Особенности территории очевидны: Жигулевск - единственный город в России, который полностью находится в границах особо охраняемой природной территории.
С одной стороны, уникальный ландшафт и природные богатства - залог туристического потенциала. С другой - этот статус накладывает серьезные ограничения по инфраструктурному развитию. Выход нашли при разработке стратегии - люди видят Жигулевск высокотехнологичным экогородом
Основные преимущества Жигулевска:
- Доступность для всех видов грузового и пассажирского транспорта.
- Вхождение в состав крупнейшей в РФ Самарское-Тольяттинской агломерации.
- Наличие ценнейший природных ресурсов и огромный туристический потенциал.
Основные проблемы Жигулевска:
- Ограничения, связанные с режимом ООПТ.
- Высокая конкуренция трудовых и финансовых ресурсов со стороны Тольятти.
- Слабая экономическая база местного самоуправления.
- Снижение численности населения (с 2013 года).
На совещании подробно разбираются "точки роста" Жигулевска.
Дмитрий Азаров отметил, что город почти совсем не использует те возможности, которые даёт прохождение трассы М5.
Владимир Классен подтвердил: инфраструктуры пунктов СТО, питания и других сервисов фактически нет.
Дмитрий Азаров подчеркнул: "Нужно за транзитным потоком видеть экономику. Чтобы это для вас не просто было бедой, но и преимуществом. Проблема даёт и определённые возможности, здесь есть над чем подумать, ведь мост в Климовке появится не завтра"
Ряд поручений глава региона дал министерству транспорта. Использование возможностей речных перевозок за последние годы только ухудшилось. Глава региона поручил до 1 сентября представить предложения по корректировке маршрутов и проработке вариантов сообщения с Жигулевском, Сызранью.
Есть и откровенно провальные решения.
Так, например, предписание речпорта и ликвидация частного дебаркадера на пристани в Ширяево фактически поставило крест на заходе в село туристических пароходов. В 2017 их было 54, в этом - 3. Это серьёзно ударило по экономике Ширяево
Дмитрий Азаров подверг острой критике работу Минтранса по контролю за экономикой перевозок и конкретно за бездействие по ситуации в Ширяево: "Вы вообще думали, когда это решение принималось? Вы нанесли своими действиями урон региону и конкретным жителям!".
Особая ситуация в сфере здравоохранения.
В Жигулевской ЦГБ самый возрастной коллектив. По прогнозу минздрава СО, в рамках целевого обучения к 2022-2024 гг. штат пополнится на 19 молодых специалистов. Дмитрий Азаров поручил вести предметную работу с выпускниками медвуза уже с этого года.
В целом, привлечением медицинских кадров в Жигулевске занимаются. Так, по программе Земский врач в село Зольное за 7 лет удалось привлечь 7 молодых специалистов. Однако достаточно остро продолжает стоять вопрос по доступности медпомощи. Особенно это актуально для Солнечной поляны
Глава региона поручил местным властям и минздраву СО проработать возможные варианты открытия оздоровительных учреждений с привлечением ГЧП. Такой подход позволит создать точки притяжения для квалифицированных врачей и откроет перспективы медицинского туризма.
Перспективное направление для промышленного комплекса Жигулевска - внедрение эко-технологий.
Дмитрий Азаров обратил внимание на необходимость активнее участвовать в программе повышения производительности труда. Пока в неё вступило лишь одно предприятие - Аком, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 августа 2018 18:58Владимир Костиков: "На стратегической сессии необходимо обсудить кадровые проблемы АПК"
Своим мнением о важнейших проблемах, которые необходимо обсудить на сессии, поделился Владимир Костиков, директор ООО "Степное" - растениеводческого... Социум
33
21 августа 2018 18:23
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ПЛАСТИЛИНОВЫЙ ДОЖДЬ – НОВЫЙ ФОРМАТ», приуроченного к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации 22 – 26... Социум
77
21 августа 2018 18:15Проректор сельхозакадемии: "Это прекрасно, что стратегия развития региона создается не за закрытыми дверьми"
Проректор по развитию ФГБОУ ВО "Самарская государственная сельскохозяйственная академия" Алексей Брумин рассказал о том, какие вопросы, по его мнению,... Социум
21
Здравоохранение
21 августа 2018 15:22
Введение подобной меры рассматривают в российском Минздраве. Здравоохранение
88
21 августа 2018 11:59
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
121
21 августа 2018 11:11
Таковы результаты запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией. Здравоохранение
137
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
16
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
635
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
906
Туризм
21 августа 2018 12:12
Бизнесмены заявили о намерении привлекать в страну туристов, которые готовы тратить за поездку не менее тысячи долларов. Туризм
165
14 августа 2018 13:26
Выплаты туристам пока не производятся. Туризм
300
10 августа 2018 11:34
Он проходит с 9 по 12 августа в районе Мастрюковских озер. Туризм
364
Образование
21 августа 2018 18:03
В своем приветственном слове глава города отметила, что в этом году августовская конференция дает старт не только новому учебному году, но и новому столетию... Образование
82
20 августа 2018 11:41
Сервис объявлений Юла выяснил, сколько стоит самарцам отправить детей в школу в этом году. Образование
229
18 августа 2018 11:37
Всего в перечень вошли почти 3 тысячи образовательных учреждений. Образование
391
Культура
21 августа 2018 13:39
Театральное шоу растянется на 5 дней. Культура
126
21 августа 2018 12:23
Впервые в составе карнавального шествия проедут цветочные платформы с прекрасными композициями. Культура
232
21 августа 2018 09:44
Основную часть экспозиции составляют оригиналы российских журналов середины и второй половины XIX века из фондов библиотек Культура
134
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
108
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1073
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1297
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
595
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1175
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
896
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1534
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1315
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1354
Фоторепортажи
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
669
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
708
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
492
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1903
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1905
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3512
Мероприятия