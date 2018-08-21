На ГЭС Дмитрий Азаров проводит совещание по социально-экономическому развитию Жигулевска

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Открывая совещание, Дмитрий Азаров подчеркнул: "Сами жители должны помочь властям сформировать основные идеи, векторы развития. Только на основе мнения людей можно строить долгосрочные планы. Для меня принципиально важно, чтобы у Жигулевска было видение перспективы".С основным докладом о проблемах и перспективах развития Жигулевска выступил мэр города Владимир Классен.Особенности территории очевидны: Жигулевск - единственный город в России, который полностью находится в границах особо охраняемой природной территории.С одной стороны, уникальный ландшафт и природные богатства - залог туристического потенциала. С другой - этот статус накладывает серьезные ограничения по инфраструктурному развитию. Выход нашли при разработке стратегии - люди видят Жигулевск высокотехнологичным экогородомОсновные преимущества Жигулевска:- Доступность для всех видов грузового и пассажирского транспорта.- Вхождение в состав крупнейшей в РФ Самарское-Тольяттинской агломерации.- Наличие ценнейший природных ресурсов и огромный туристический потенциал.Основные проблемы Жигулевска:- Ограничения, связанные с режимом ООПТ.- Высокая конкуренция трудовых и финансовых ресурсов со стороны Тольятти.- Слабая экономическая база местного самоуправления.- Снижение численности населения (с 2013 года).На совещании подробно разбираются "точки роста" Жигулевска.Дмитрий Азаров отметил, что город почти совсем не использует те возможности, которые даёт прохождение трассы М5.Владимир Классен подтвердил: инфраструктуры пунктов СТО, питания и других сервисов фактически нет.Дмитрий Азаров подчеркнул: "Нужно за транзитным потоком видеть экономику. Чтобы это для вас не просто было бедой, но и преимуществом. Проблема даёт и определённые возможности, здесь есть над чем подумать, ведь мост в Климовке появится не завтра"Ряд поручений глава региона дал министерству транспорта. Использование возможностей речных перевозок за последние годы только ухудшилось. Глава региона поручил до 1 сентября представить предложения по корректировке маршрутов и проработке вариантов сообщения с Жигулевском, Сызранью.Есть и откровенно провальные решения.Так, например, предписание речпорта и ликвидация частного дебаркадера на пристани в Ширяево фактически поставило крест на заходе в село туристических пароходов. В 2017 их было 54, в этом - 3. Это серьёзно ударило по экономике ШиряевоДмитрий Азаров подверг острой критике работу Минтранса по контролю за экономикой перевозок и конкретно за бездействие по ситуации в Ширяево: "Вы вообще думали, когда это решение принималось? Вы нанесли своими действиями урон региону и конкретным жителям!".Особая ситуация в сфере здравоохранения.В Жигулевской ЦГБ самый возрастной коллектив. По прогнозу минздрава СО, в рамках целевого обучения к 2022-2024 гг. штат пополнится на 19 молодых специалистов. Дмитрий Азаров поручил вести предметную работу с выпускниками медвуза уже с этого года.В целом, привлечением медицинских кадров в Жигулевске занимаются. Так, по программе Земский врач в село Зольное за 7 лет удалось привлечь 7 молодых специалистов. Однако достаточно остро продолжает стоять вопрос по доступности медпомощи. Особенно это актуально для Солнечной поляныГлава региона поручил местным властям и минздраву СО проработать возможные варианты открытия оздоровительных учреждений с привлечением ГЧП. Такой подход позволит создать точки притяжения для квалифицированных врачей и откроет перспективы медицинского туризма.Перспективное направление для промышленного комплекса Жигулевска - внедрение эко-технологий.Дмитрий Азаров обратил внимание на необходимость активнее участвовать в программе повышения производительности труда. Пока в неё вступило лишь одно предприятие - Аком, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.