На Фестивале студентов на набережной собрались представители разных поколений

74

100 лет университетскому образованию в СО пришли отметить не только сегодняшние студенты, но и представители разных поколений!Концерты, перфомансы,творческие мастерские,мастер-классы,-всем найдётся занятие по душе!Собравшихся поздравил Дмитрий Азаров."Впервые по инициативе общественных организаций, студентов, Союза ректоров проводим этот замечательный фестиваль. И я думаю, что наше студенческое сообщество достойно того, чтобы проводить такой масштабный фестиваль ежегодно!", - сказал глава региона."17 ведущих вузов представили себя здесь, на любимой набережной. В Самарской области почти 100 тысяч студентов. От вашей энергии, активности многое зависит. Я очень рассчитываю, что вы получите новые знания, навыки и возьметесь за настоящее дело, которое будет способствовать процветанию самарской земли", - подчеркнул глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.