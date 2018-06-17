На Фестивале болельщиков на площади Куйбышева работает трибуна для маломобильных граждан

В первый день Фанфеста игру сборной России из зоны для маломобильных групп населения посмотрел 21 зритель. Во второй и третий день Фанфеста ей воспользовались еще несколько болельщиков. В их числе был и серб Борис Белич, инвалид-колясочник:- Самара – прекрасный город. Люди очень гостеприимные. Здесь я чувствую себя как дома. Никаких неудобств при передвижении ни в городе, ни в Фанзоне я не испытывал. Здесь работают волонтеры, которые дружелюбны и всегда готовы помочь.Трибуна для маломобильных групп населения полностью оборудована. Зрителям всегда готовы оказать помощь обученные волонтеры. Кроме того, на входах в Фанзону дежурят волонтеры, ответственные за сопровождение людей с ограниченными возможностями. Они всегда готовы оказать помощь при передвижение по территории Фестиваля болельщиков. При необходимости провожают гостей праздника до спецтрибуны, сообщает пресс-служба облправительства.