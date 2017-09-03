На День города в Сызрани прошел «Велодевишник»
3 сентября 2017 10:21
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В День города по улицам Сызрани проехали девушки на велосипедах, украшенных цветами и лентами. Одним из условий такого «Велодевишника» был по-летнему яркий внешний вид в честь прощания с летом.
Маршрут велопрогулки прошёл от площади у торгового центра «Западный», по ул. Интернациональная, пер. Достоевского, ул. Советская, к Сызранскому Кремлю и по улице Советская до Драматического театра. Очевидцы акции были удивлены, что некоторые девушки ехали на велосипедах в туфлях с каблуками.
Организаторы не планируют останавливаться на достигнутом, сообщает КТВ-Луч.
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