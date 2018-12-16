На Байкал на велосипеде. Под Магаданом местные жители нашли замерзающего испанца

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По данным портала, сначала молодые люди по имени Ваха, Аслан и Муса встретили гражданина Испании Маркуса в районе посёлка Ларюковая, когда ехали в Магадан. Они попытались отговорить его от безумной затеи, потому что ожидались сильные морозы, однако путешественник не послушал их."На обратном пути мы специально ехали посмотреть, как он там, глядели по сторонам, и нашли его в палатке на Бурхалинском перевале"Местный житель ВахаПо словам спасителей туриста, у Маркуса было обморожение руки. Они погрузили его вещи в машину, привезли в город Сусуман и вызвали мужчине скорую. После того как ему стало лучше, они посадили испанца на автобус в Магадан, где администрация города выразила готовность помочь ему найти билеты домой.Отметим, что расстояние от Магадана до озера Байкал составляет более пяти с половиной тысяч километров, а температура воздуха в некоторых местах пути доходила до –50 градусов.