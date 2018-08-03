На "Авито" выставили картину Леонардо да Винчи за пять миллиардов рублей

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— Вашему вниманию предлагаю подлинник картины Леонардо да Винчи "Молодая девушка в мехах". Местонахождение: Германия, — написал автор объявления, указавший в качестве своего адреса город Мамоново в Калининградской области.Мужчина также приложил к фотографии полотна и фото документов, якобы удостоверяющих его подлинность.Полотно "Молодая девушка в мехах" встречается в искусствоведческих каталогах с 2014 года. Авторство специалисты приписывают Леонардо да Винчи, однако подлинность до сих пор не установлена.