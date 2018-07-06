На Алтае от курортного сбора за два месяца получили 4 млн рублей
6 июля 2018 07:31
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Полученные средства будут направлены на развитие курортной инфраструктуры города Белокуриха. В первую очередь планируется обустроить городские леса, прибрежную зону реки и въезд в город.
За май сбор выплатили около 6 тыс. человек, несколько человек отказались это делать. В июне отказов зафиксировано не было. Если турист не оплатил курортный сбор, его могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать. Юридическое лицо, не выполнившее обязательства по взиманию сбора, также может быть привлечено к ответственности.
До конца 2018 года сбор за сутки составляет 30 руб. с человека, с начала 2019 года и до окончания эксперимента величина сбора вырастет до 50 руб. К началу июля в городе было 32 оператора, взимающих сбор: 10 санаториев и 22 гостиницы.
Белокуриха — город-курорт федерального значения, известный с XIX века, он находится на месте выхода термальных радоновых вод.
С 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года в России проходит эксперимент по внедрению курортного сбора. Он охватывает Крым, Кубань, Ставрополье и Алтайский край. Величина сбора разнится в зависимости от региона, так, в Крыму она составляет 10 руб. за сутки отдыха. В Краснодарском крае сбор также составит 10 руб, однако взимать его начнут с 16 июля.
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Комментарии
Социум
6 июля 2018 07:31
До конца 2018 года сбор за сутки составляет 30 руб. с человека, с начала 2019 года и до окончания эксперимента величина сбора вырастет до 50 руб. Социум
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5 июля 2018 22:42
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