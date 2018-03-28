На 88-м году жизни умер актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев

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«Потрясающий был человек, стихи писал, песни писал, книгу написал. Артист, певец, поэт, очень творческий, очень пророческий. «Я хочу умереть весной» — у него есть такие стихи», — рассказала РБК актриса Валентина Талызина.«Артист он был прекрасный, очень хорошие воспоминания о нем есть. Очень печально терять коллег», — сообщил РБК художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.«Как и все нормальные люди, я опечален очень этим известием», — рассказал РБК актер Михаил Боярский. «Я с ним и в кино снимался, и мультфильмы озвучивал, и просто мы были друзьями хорошими. Очень порядочный, приятный, светлый человек был с удивительным голосом. Кого он только ни озвучивал: и зверей, и женщин, и мужчин, за кого он только ни пел. Его очень любили композиторы, потому что он один из самых музыкальных актеров, ему были подвластны любые жанры. Он потрясающе владел голосом своим», — рассказал Боярский.Олег Анофриев родился в 1930 году в Геленджике. После окончания школы он поступил в Школу-студию МХАТ. С 1954 года работал в различных театрах, в том числе в Театре им. Маяковского и Театре Моссовета. В 1990-х годах Анофриев появлялся на телевидении как ведущий телепередач, в том числе «Сказочный полдник» и «Домашняя библиотека». Анофриев снялся более чем в 50 фильмах, участвовал в озвучке более 20 мультфильмов. В 2004 году ему было присвоено звание Народного артиста России.