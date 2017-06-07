На 79-м году жизни скончался Заслуженный врач РФ, д.м.н. профессор Владимир Николаевич Чернышев
7 июня 2017 19:19
99
В.Н. Чернышев был создателем кафедры хирургии ИПО, возглавлял ее с 1983 по 2007 гг., а затем до 2016 г. работал профессором кафедры хирургии ИПО.
Проститься с В.Н.Чернышевым можно по адресу: ул. Осипенко 2 «в», кв. 48 (7-й этаж):
8 июня – с 10.00 до 11.30
Похороны 8 июня в 11.30
Министерство здравоохранения Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 июня 2017 19:19
В.Н. Чернышев был создателем кафедры хирургии ИПО, возглавлял ее с 1983 по 2007 гг., а затем до 2016 г. работал профессором кафедры хирургии ИПО. Социум
96
7 июня 2017 19:14
Владельцам маломерных судов необходимо помнить, что перед выходом на воду они должны иметь все необходимые документы: удостоверение на право управления... Социум
74
7 июня 2017 16:52
Завтра сотрудники полка ДПС проведут профилактическое мероприятие на пересечении улиц 22 Партсъезда и Ставропольской. Социум
140
Здравоохранение
7 июня 2017 12:50
В стране от свиного гриппа скончались более 100 человек. Здравоохранение
150
7 июня 2017 09:48
Акция прошла в Самарской областной станции переливания крови. Здравоохранение
130
6 июня 2017 16:14
Участники из 8 городов: Кинеля, Отрадного, Похвистнево, Новокуйбышевска, Жигулевска, Октябрьска, Чапаевска и Сызрани рассказали жюри и зрителям, почему на... Здравоохранение
178
Туризм
2 июня 2017 11:08
Эксперты комитета по импортозамещению Министерства культуры Российской Федерации одобрили маршрут по Самарской области. Туризм
208
31 мая 2017 11:09
Рейтинг основан на результатах анализа данных систем онлайн-бронирования отелей на летний сезон. Туризм
466
23 мая 2017 16:43
Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
93
Образование
7 июня 2017 14:42
Университет поднялся на три пункта. Образование
138
6 июня 2017 14:58
Из 89 делегатов, принявших участие в конференции, 86 проголосовало за отделение от СамГТУ и восстановление автономии архитектурно-строительного вуза. Образование
259
6 июня 2017 12:18
Вуз поднялся на три строчки в целом и на десятки – по направлениям. Образование
220
Культура
7 июня 2017 09:35
Мероприятие пройдет 11 июня. Культура
153
6 июня 2017 23:26
Герои спектакля «Особые люди» - родители детей с аутизмом. Культура
169
5 июня 2017 22:11
Миллиардер сыграет самого себя. Культура
232
Мода
19 мая 2017 17:18
В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия. Мода
147
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
281
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
612
Видео
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
4589
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
423
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1484
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
841
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1559
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1674
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1633
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1301
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
896
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1197
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2471
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3473
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают