На 79-м году жизни скончался Заслуженный врач РФ, д.м.н. профессор Владимир Николаевич Чернышев

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В.Н. Чернышев был создателем кафедры хирургии ИПО, возглавлял ее с 1983 по 2007 гг., а затем до 2016 г. работал профессором кафедры хирургии ИПО.Проститься с В.Н.Чернышевым можно по адресу: ул. Осипенко 2 «в», кв. 48 (7-й этаж):8 июня – с 10.00 до 11.30Похороны 8 июня в 11.30Министерство здравоохранения Самарской области