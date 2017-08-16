На 62-м году жизни скончалась российская актриса и режиссер Вера Глаголева
16 августа 2017 20:21
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Актриса Лариса Малеванная подтвердила РБК информацию о кончине Веры Глаголевой. «Да, только что сообщили», — сказала она. Дочь актрисы Анастасия Овечкина также подтвердила информацию о смерти матери в своем Instagram.
В мае этого года появились слухи о тяжелой болезни Глаголевой, однако сама актриса эту информацию опровергала и рассказывала, что обратилась в клинику, «чтобы восстановить силы».
Вера Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. Она сыграла почти в 50 лентах, в том числе в таких фильмах, как «Искренне Ваш...» (1985), «Сошедшие с небес» (1986), «Бедная Саша» (1997), телесериале «Маросейка, 12» (2000) и других.
Первым фильмом, в котором снялась Вера Глаголева, стала картина Родиона Нахапетова «На край света...», за режиссера актриса впоследствии вышла замуж.
У Глаголевой не было актерского образования, на съемочную площадку она попала сразу после окончания школы. Фильм «На край света...» получил приз на кинофестивале в Любляне.
В 1980-х годах она снималась в фильмах других режиссеров, в том числе Анатолия Эфроса и Семена Арановича.
Настоящая популярность к актрисе пришла в 1985 году, после выхода мелодрамы Виталия Мельникова «Выйти замуж за капитана», где Глаголева сыграла вместе с Виктором Проскуриным. За роль в этой картине она была признана лучшей актрисой 1986 года по опросу журнала «Советский экран».
В 1989 году Родион Нахапетов уехал в США, и их брак распался. У Нахапетова и Глаголевой две дочери, Анна и Мария.
В 1990 году Вера Глаголева дебютировала в качестве кинорежиссера, сняв фильм по сценарию Светланы Грудович «Сломанный свет», который из-за сложностей с авторскими правами вышел на экраны спустя много лет.
В 2005 году она сняла свою вторую ленту, «Заказ», а в 2006-м — «Чертово колесо», которая завоевала Гран-при Первого всероссийского кинофестиваля «Золотой феникс» в Смоленске. Всего Глаголева выступила режиссером шести картин, последняя из которых — «Две женщины» — вышла в прокат в январе 2015 года. Главную роль в этом фильме сыграл британский актер Рэйф Файнс.
В 1991 году на кинофестивале в Одессе Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским, за которого вышла замуж. В браке с Шубским родилась младшая дочь Глаголевой Настасья, которая в 2016 году вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина.
Вера Глаголева в 1995 году получила звание заслуженной артистки России, а в 2011 году — звание народной артистки России.
Фото: РИА Новости
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Комментарии
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Первым фильмом, в котором снялась Вера Глаголева, стала картина Родиона Нахапетова «На край света...», за режиссера актриса впоследствии вышла замуж. Социум
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