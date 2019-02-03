На 23 февраля длинные выходные решили не устраивать
3 февраля 2019 14:35
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Роструд также напоминает, что 23 февраля, День защитника Отечества в 2019 году – суббота. Длинные выходные по этому поводу решили не устраивать.
Субботу, точнее, выходной, перенесли на 10 мая. Это значит, что в мае граждане будут отдыхать с 1-го по 5-е число. А затем с 9-го по 12-е мая.
А еще одни длинные выходные будут в ноябре. Это связано с Днем народного единства. Выходные тогда продлятся со 2-го по 4-е ноября, передает promdevelop.ru.
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