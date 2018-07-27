НИИ парашютостроения «Ростеха» испытал новую продукцию на своем гендиректоре

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Д-14 «Шелест» — первый российский десантный парашют, способный нести нагрузку до 160 кг, уточнили представители разработчика. Изделие обладает минимальной площадью купола — 87 кв. м, а время его укладки не превышает 15 минут.«В системе применены ткани с различной степенью воздухонепроницаемости, что улучшает общую управляемость парашюта — дает возможность регулировать вертикальную скорость снижения. А более плоская форма купола — добавлять горизонтальной скорости», — сообщил РБК представитель НИИ парашютостроения.НИИ парашютостроения входит в госкорпорацию «Ростех». По данным СПАРК, выручка компании за 2016 год составила 825 млн руб.На сайте компании уточняется, что разработки института обеспечивают создание парашютных систем различного назначения, в том числе для спасения экипажей различных летательных аппаратов, торможения самолетов при посадке, вывода их из штопора, приземления беспилотных летательных аппаратов, десантирования с самолетов воинских подразделений и боевой техники, спуска и сохранного приземления частей ракет, ракетопланов и искусственных спутников Земли, для авиабомб, мин и артиллерийских снарядов различного назначения.На счету руководителя НИИ и бывшего заместителя директора Федеральной налоговой службы Сергея Хурсевича более 1000 прыжков с парашютом. Выпускник Ленинградского высшего военно-политического училища ПВО имени Ю.В.Андропова, он проходил военную службу в должности заместителя командира роты. С 2007 по 2010 год Хурсевич был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. В феврале 2010 года возглавил ОАО «Оборонсервис». С 2012 года занимался научной работой, возглавив кафедру в Финансовом университете при правительстве РФ. В апреле 2017 года Хурсевич возглавил АО «НИИ парашютостроения».