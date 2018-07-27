НИИ парашютостроения «Ростеха» испытал новую продукцию на своем гендиректоре
27 июля 2018 00:52
92
Д-14 «Шелест» — первый российский десантный парашют, способный нести нагрузку до 160 кг, уточнили представители разработчика. Изделие обладает минимальной площадью купола — 87 кв. м, а время его укладки не превышает 15 минут.
«В системе применены ткани с различной степенью воздухонепроницаемости, что улучшает общую управляемость парашюта — дает возможность регулировать вертикальную скорость снижения. А более плоская форма купола — добавлять горизонтальной скорости», — сообщил РБК представитель НИИ парашютостроения.
НИИ парашютостроения входит в госкорпорацию «Ростех». По данным СПАРК, выручка компании за 2016 год составила 825 млн руб.
На сайте компании уточняется, что разработки института обеспечивают создание парашютных систем различного назначения, в том числе для спасения экипажей различных летательных аппаратов, торможения самолетов при посадке, вывода их из штопора, приземления беспилотных летательных аппаратов, десантирования с самолетов воинских подразделений и боевой техники, спуска и сохранного приземления частей ракет, ракетопланов и искусственных спутников Земли, для авиабомб, мин и артиллерийских снарядов различного назначения.
На счету руководителя НИИ и бывшего заместителя директора Федеральной налоговой службы Сергея Хурсевича более 1000 прыжков с парашютом. Выпускник Ленинградского высшего военно-политического училища ПВО имени Ю.В.Андропова, он проходил военную службу в должности заместителя командира роты. С 2007 по 2010 год Хурсевич был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. В феврале 2010 года возглавил ОАО «Оборонсервис». С 2012 года занимался научной работой, возглавив кафедру в Финансовом университете при правительстве РФ. В апреле 2017 года Хурсевич возглавил АО «НИИ парашютостроения».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 июля 2018 00:52
Гендиректор НИИ парашютостроения первым испытал новый десантный парашют Д-14 «Шелест», созданный на предприятии. Изделие способно нести нагрузку до 160 кг, а... Социум
74
26 июля 2018 23:59
Матвиенко заявила о необходимости «гуманизировать» ответственность за репосты в соцсетях. Социум
80
26 июля 2018 23:31
Замкомандующего ВДВ назвал неприемлемой традицию купания в фонтанах. Социум
191
Здравоохранение
26 июля 2018 18:58
По ее словам, в регионе уже существует трехуровневая гериатрическая служба. Она включает 22 амбулаторных кабинета, 225 стационарных коек и специализированный... Здравоохранение
161
26 июля 2018 18:20Татьяна Некипелова: "Мы провели анкетирование среди населения района, выяснили, какие плюсы и минусы в работе медучреждений видят жители"
Председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова на стратегической сессии "Сбережение народа" выступила с... Здравоохранение
158
26 июля 2018 18:01
Еще одна очень важная задача - трудоустройство инвалидов. Здравоохранение
142
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
176
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
507
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
346
Туризм
24 июля 2018 11:40
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе. Туризм
232
23 июля 2018 09:13
Сейчас в "Натали Турс" осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены. Туризм
302
20 июля 2018 13:18
Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях. Туризм
293
Образование
26 июля 2018 18:31Работа учителем английского в Китае
В последние годы все большую популярность обретает работа учителем английского в Китае . Чем же эта страна так привлекает, и какие преимущества есть в этой... Образование
41
26 июля 2018 14:43
В конкурсе могут принять участие сотрудники как Самарского политеха, так и других вузов, научных объединений, компаний. Образование
173
25 июля 2018 20:53
Новый заместитель будет курировать вузы, сообщили РБК два источника, близких к Миннауки. Образование
391
Культура
25 июля 2018 10:58
Он состоится в Красноярском районе. Культура
414
24 июля 2018 09:22
Мероприятие состоится в сквере имени поэта. Культура
286
23 июля 2018 12:33
Зрителям представят оперу Ж. Бизе «Кармен». Культура
352
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
911
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1156
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1172
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
265
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
364
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
821
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
637
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
662
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
835
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1304
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1236
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2950
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2018
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3177
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
486
Мероприятия