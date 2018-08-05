NASA обнародовало аудиозаписи высадки астронавтов на Луну

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Специалисты NASA в сотрудничестве с Университетом Техаса в Далласе оцифровали в общей сложности 170 магнитофонных лент, которые фиксировали связь между участниками миссии. Впрочем, на записях в основном тишина и переговоры Нила Армстронга, Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза.На одной из записей можно услышать легендарную фразу, которую произнёс Нил Армстронг перед тем, как ступить на поверхность спутника Земли: "Один маленький шаг для человека — и огромный скачок для человечества".