Мужчина в одних стрингах прошелся по Третьяковке
21 марта 2019 19:15
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"В одном из залов посетитель разделся до трусов, что-то вроде стрингов, спешным шагом прошелся по нескольким залам и быстро покинул здание музея", - сообщил собеседник агентства.
Тело мужчины, отметил источник, было покрыто золотистой краской.
Фото: РИА Новости
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