Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 21 марта, 22:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/03:
USD 64.28
-0.04
EUR 72.94
-0.06
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Мужчина в одних стрингах прошелся по Третьяковке

21 марта 2019 19:15
103
В таком виде прошелся по нескольким залам и покинул здание музея.
Мужчина разделся в Третьяковской галерее до трусов, и в таком виде прошелся по нескольким залам и покинул здание музея, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В одном из залов посетитель разделся до трусов, что-то вроде стрингов, спешным шагом прошелся по нескольким залам и быстро покинул здание музея", - сообщил собеседник агентства.

Тело мужчины, отметил источник, было покрыто золотистой краской. 


Фото:   РИА Новости
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
21 марта 2019  20:46
Ученые объяснили эти вспышки сжиганием
Ученые сообщили о резком росте солнечной активности
Ученые объяснили эти вспышки сжиганием "топлива" предыдущего цикла.  Социум
88
21 марта 2019  20:05
Оповещение населения является одним из важнейших мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих доведение в минимально короткие сроки информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
В Самарской области прошла проверка системы оповещения
Оповещение населения является одним из важнейших мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих доведение в минимально короткие сроки информации об угрозе... Социум
106
21 марта 2019  19:55
Один из наиболее актуальных вопросов, рассмотренных на заседании, - транспортное обслуживание жителей Куйбышевского района после запуска движения по мостовому переходу «Фрунзенский».
Модернизацию транспортной модели Самары и вопросы переименования остановок обсудили на Общественном совете
Один из наиболее актуальных вопросов, рассмотренных на заседании, - транспортное обслуживание жителей Куйбышевского района после запуска движения по мостовому... Социум
105
Весь список

Здравоохранение
21 марта 2019  09:39
Ученые нашли причину ускоренного старения при стрессе
Ученые нашли причину ускоренного старения при стрессе
Были обследованы 309 американских ветеранов. Здравоохранение
206
20 марта 2019  16:14
Сегодня выписалась еще одна тройня. И снова - два мальчика и девочка.
СОКБ им. Середавина снова «бьет» демографические рекорды
Сегодня выписалась еще одна тройня. И снова - два мальчика и девочка. Здравоохранение
300
19 марта 2019  23:57
И назначил ему личный приём.
Михаил Ратманов удивился, что тольяттинский травматолог получает зарплату 15 тысяч рублей
И назначил ему личный приём.  Здравоохранение
7072
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
373
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
474
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
757
Весь список
Туризм
13 марта 2019  10:59
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
586
13 марта 2019  09:47
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
541
12 марта 2019  11:34
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
569
Весь список
Образование
21 марта 2019  18:10
Абитуриенты смогут побывать в лабораториях Политеха, посетить открытые лекции, поучаствовать в интеллектуальных играх, пообщаться с преподавателями и студентами, получить ответы на интересующие вопросы.
С 25 марта в Самарском политехе начинается неделя открытых дверей
Абитуриенты смогут побывать в лабораториях Политеха, посетить открытые лекции, поучаствовать в интеллектуальных играх, пообщаться с преподавателями и... Образование
116
20 марта 2019  14:55
1 апреля стартует второй этап всероссийского конкурса «Универсум».
Самарский университет приглашает юных исследователей-гуманитариев в Артек
1 апреля стартует второй этап всероссийского конкурса «Универсум».   Образование
326
20 марта 2019  11:24
20 марта 2019 года стартует период досрочной сдачи ЕГЭ
20 марта 2019 года стартует период досрочной сдачи ЕГЭ
В Самарской области на участие в нем подали заявления 304 человека.  Образование
276
Весь список

Культура
21 марта 2019  13:37
Самарская область принимает участие во Всероссийской Неделе детской книги
Самарская область принимает участие во Всероссийской Неделе детской книги
Молодые читатели откроют для себя родной город по-новому. Культура
155
21 марта 2019  12:59
В селе Большая Глушица Самарской области отпразднуют казахский праздник Наурыз
В селе Большая Глушица Самарской области отпразднуют казахский праздник Наурыз
Гостей ждет обширная программа. Культура
180
21 марта 2019  12:20
Дмитрий Азаров поздравил земляков с праздником Навруз
Дмитрий Азаров поздравил земляков с праздником Навруз
Губернатор отметил, что сегодняшний праздник, скрепляя связь времен и народов, объединяет нас в стремлении жить достойно, в мире и дружбе. Культура
189
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
357
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
592
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1046
Весь список


Видео
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
172
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
467
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
453
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
907
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
627
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1579
Весь список

Фоторепортажи
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
364
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
711
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1670
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1871
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1045
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
899
Весь список

Мероприятия
В Самаре в ДК «Заря» пройдет ежегодный башкирский национальный праздник «Карга туй»
В селе Большая Глушица Самарской области отпразднуют казахский праздник Наурыз
В Самарской области проходит смотр-конкурс профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ «START*PROFI*ART»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные