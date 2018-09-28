Мужчина, стоявший первым в очереди за новым iPhone в Москве, не купил его, так как потерял деньги

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Компания Apple 12 сентября представила три новинки — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Мировые продажи iPhone XS и XS Max начались 21 сентября, в России они стартовали сегодня. Крупнейшие российские ритейлеры отмечали повышенный спрос уже на этапе предзаказа, который открыли 21 сентября.Очереди за телефонами начали выстраиваться задолго до начала продаж. Первые три человека заняли очередь возле re:Store на Тверской почти за неделю — в воскресенье, 23 сентября. Накануне там стояли более ста человек, рассказали в пресс-службе компании.По словам представителя re:Store Людмилы Семушиной, в день старта продаж ритейлер раздал всего 250 талонов. Сколько человек в очереди сейчас, она не уточнила.Ровно в 9:00 магазин открыл двери для покупателей: пускали строго по талонам. При этом первые восемь человек не объявились, так что первым в магазин зашел Валерий с девятым номером. Однако смартфон он не купил."Купил место в очереди за 50 тысяч рублей за пять часов до открытия. Пока стоял здесь, потерял 170 тысяч рублей — они были в кармане", — сказал несостоявшийся покупатель. При этом выглядел он как человек, который простоял в очереди несколько дней, но не смог продать свое место.Цена на iPhone XS начинается от 87,99 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,99 тысячи.