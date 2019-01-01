Музей самого "новогоднего" режиссера Эльдара Рязанова в Самаре ждет посетителей в праздничные дни

105

Особые сюрпризы ждали посетителей, чьи имена совпадают с именами киногероев главной новогодней комедии "Ирония судьбы или С легким паром!" Нади и Жени, которые пришли в сквер в этот вечер, получили призы. Для всех звучала музыка из любимых фильмов в исполнении самарских музыкантов и демонстрировались кинокартины самого "новогоднего" режиссера нашей страны.Сквер, где установлен первый в России памятник Эльдару Рязанову, сейчас особенно красив. Кроме новогодних игрушек, сама природа добавила этому уникальному месту на ул. Фрунзе, д.120 праздничной атмосферы."Эльдар Александрович — самый «новогодний» из всех российских режиссеров, — говорит заведующий музеем Глеб Чечевин. — Его «Карнавальная ночь» дарила радость новогоднего бала нашим бабушкам и дедушкам, его «Ирония судьбы» вот уже много лет непременный атрибут семейного праздника для всех россиян. Поэтому мы решили пригласить самарцев встретить Новый год вместе с персонажами фильмов этого светлого, душевного и необыкновенно талантливого человека".— 3, 4, 5 января с 12.00 до 20.00,— 6 января с 13.00 до 20.00,— 8 января с 12.00 до 20.00.Касса музея закрывается в 19.30, передает пресс-служба горадминистрации.