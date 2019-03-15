Музей им. П.В. Алабина провел интерактивное занятие для слабослышащих детей «Занимательная география»

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Взаимодействие с интернатом началось еще в сентябре прошлого года и было инициировано педагогами интерната.Музей предложил несколько вариантов работы, выбор пал на новый цикл образовательных программ. Интерактивное занятие «Занимательная география» разработано сотрудником отдела внешних коммуникаций Еленой Мысовой совместно с заведующим отделом природы Татьяной Вареновой. Программа рассчитана на то, что в течение года учащиеся четвертых классов смогут, посетив эти занятия, дополнить знания, которые они получают в школе.Стоит отметить, что и для учащихся интерната, и для музея это был первый опыт взаимодействия в подобном двустороннем формате. Перед сотрудниками музея стоял непростой вопрос, как адаптировать эту программу для детей, чтобы им было понятно и интересно. Однако уже на первой встрече организаторы отметили реакцию ребят, их неподдельный интерес и стремление к пониманию сложного научного материала.«Это первый опыт нашего музея в столь плотном взаимодействии со слабослышащими детьми в игровом формате, – рассказывает Елена Мысова. – В той форме, в которой экскурсии изначально разрабатываются, они, как правило, очень сложно усваиваются ребятами с какими-либо особенностями восприятия, поэтому их необходимо адаптировать. А адаптировать – это, конечно, больше узнавать о таких детях, находиться с ними в контакте. Только без желания детей контакта не произойдет, а ребята этого действительно хотят, что очень ценно итрогательно для нас».С начала учебного года прошло уже три занятия из четырех запланированных. Среднее число участников – 20 человек. В дальнейшем планируется расширить сотрудничество музея и интерната: уже принята заявка на экскурсию по природной части экспозиции для учащихся 2 класса, передает пресс-служба облправительства.