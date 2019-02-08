Музей Эльдара Рязанова начинает цикл встреч «Из Самары вокруг света»

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Эльдар Рязанов с детства мечтал стать писателем, и считал, что для этого обязательно должен освоить профессию моряка и много путешествовать. О любви российского режиссера и сценариста к морю и путешествиям, посетителям расскажут во время экскурсии по залам музея.Специальным гостем программы в этот вечер будет путешественник, блогер и организатор яхтенных путешествий «Самара под Парусом» Павел Минаев.Вместе с опытным шкипером участники вечера отправятся в виртуальное путешествие по Атлантическому океану, узнают 5 главных заповедей моряка.Подробно узнать о встрече и записаться можно в группе https://vk.com/v_atlantiku или по телефону 332-05-16.Количество мест ограничено, передает пресс-служба горадминистрации.Рекомендуемый возраст:12+