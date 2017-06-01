Музей "Детская картинная галерея"приглашает на открытие выставки самарского школьника «Сергей Калягин. Дудлер-реалист».

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Сергею Калягину 16 лет. Он родился в Самаре и учится в школе №124 на отделении иностранных языков. Рисующим и занимающимся лепкой Сергей помнит себя с детства, а вот системное художественное образование начал получать в 2014 году в ДХШ №1 у Елены Осиповой. Видя способности начинающего художника, педагог познакомил его с техникой декоративной графики, которую Сергей стал активно осваивать и практиковать, постепенно находя свою стилистику и темы.Натуру для своих рисунков он ищет в природе, и чем сложнее она оказывается, тем усерднее работает художник. Сергей тщательно и виртуозно прорабатывает все замысловатости формы и сложности фактуры, скрупулезно следуя изначальному замыслу и ведя за собой зрителя.В современном искусстве техника, в которой работает Сергей Калягин, получила специальное название - дудлинг. В переводе с английского doodle- "машинальное рисование, бессознательный рисунок", то есть это изображение, которое складывается из отдельных точек, штрихов, кружков. Иногда художник заполняет причудливым орнаментом всё пространство листа, иногда отдельные фигуры. В зависимости от того, во что складываются узоры, дудлеры (так называют мастеров дудлинга) делятся на абстракционистов, пейзажистов, портретистов, реалистов и тех, кто рисует слова.Дудлинг может выполняться бессознательно во время какого-то другого занятия - умственной деятельности или разговора. Такое интуитивное рисование произвольных линий, фигур и узоров помогает сосредоточиться и удерживать концентрацию внимания.Многих известных людей мы с долей юмора смогли бы сегодня назвать «дудлерами»: в процессе своей творческой или научной деятельности они разрисовывали всё, что попадалось под руку (например, Пушкин и Лермонтов, чьи рукописи пестрят портретами героев, друзей, карикатурами и росчерками).Выставка открыта до 25 июня 2017 года, сообщает пресс-служба музея.Фото pixabay.com