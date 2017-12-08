Мусульманский праздник «Мавлид ан-Наби» отметят в Самаре

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В субботу, 9 декабря в 10.00 в МАУ «Дворец творчества» ( пр. Кирова, д. 145) состоится торжественное мероприятие, посвященное дню рождения Пророка Мухаммада – праздник «Мавлид ан-Наби». В мероприятии запланировано участие более 1 000 человек из Самары и области, а также из Республики Татарстан. Наиболее активным представителям самарской мусульманской общины будут вручены областные награды.Организаторы мероприятия – Региональное духовное управление мусульман Самарской области (РДУМСО) и Самарская региональная творческая общественная организация «Дуслык» («Дружба»). Цель праздника – популяризация духовно-нравственных ценностей традиционного ислама, воспитание подрастающего поколения на образе жизни Пророка, формирование у людей высоконравственных качеств, необходимых в современных условиях жизни общества, сообщает пресс-служба облправительства.День рождения Пророка Мухаммеда (Мавлид ан-Наби) отмечается каждый год – в 12-ю ночь месяца рабии уль-авваль по мусульманскому календарю. В эту ночь мусульмане всего мира собираются для чтения сур Корана, слушают песнопения, повествующие о событиях тех времен, когда жил Пророк, угощают родственников, друзей и соседей. Считается, что в награду за такое совместное поминание деяний Пророка мусульмане получают небесную награду – сауаб. Главное для празднующих – это нийат (благие намерения), а также исключительно благочестивые помыслы.