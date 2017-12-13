Мусульманская религиозная организация Самары отметит 50-летие мечети

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Организатор – Региональное духовное управление мусульман Самарской области при Центральном Духовном Управлении мусульман России.В программе мероприятия запланировано участие почетных гостей, представителей мусульманской религиозной организации Самары, а также выступления творческих коллективов национальных общественных объединений Самары.Цель мероприятия – популяризация духовно-нравственных ценностей традиционного ислама, изучение истории мечети (открыта в 1967 году на ул. Малый тупик, д. 127), которая была и остаётся в настоящее время одним из основных центров духовного единства самарских татар и всей мусульманской общины региона, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: halalguide.me