Мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Самарской области отметил свой первый день рождения

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исторический парк «Россия – Моя история» в Самаре отметил свой первый день рождения. «1 год! Полет нормальный!» — девиз праздника в мультимедийном комплексе Самары – космической столицы страны. За первый год работы исторического парка там побывали не только жители Самарской области и России, но и гости из Бразилии, Колумбии, Мексики, Коста-Рики, Уругвая, Англии, Швеции, Австралии, Китая, Дании, Франции и США — парк активно участвовал в культурной программе ЧМ-2018.От имени Губернатора Самарской областис днем рождения исторический парк поздравил врио министра культуры Самарской области: «Парк, открытый по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, стал одной из самых посещаемых региональных выставок, куда с удовольствием приходят люди всех возрастов. Исторический парк объединяет нас в любви к Отечеству, воспитывает подрастающее поколение в духе уважительного отношения к родной истории, к нашим духовно-нравственным традициям. Это «живой учебник истории», понятный и доступный каждому человеку. Сегодня парк продолжает развиваться и по-хорошему удивлять. Это значит, что духовные скрепы, которые веками соединяют наш народ, по-прежнему сильны и нерасторжимы, и что каждый из нас с полным правом может сказать: «Россия – Моя история!»Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов, руководитель флагманского парка «Россия – Моя история» в Москвепередал напутствия председателя Патриаршего совета по культуре,: «Сегодняшнее мероприятие посвящено важному для Самары событию – открытию год назад в городе исторического парка «Россия – Моя история». Множество положительных, а часто восторженных отзывов о работе парка, о проводимых в его стенах мероприятиях подтверждают ваш энтузиазм, увлеченность общим делом, любовь к родной истории и приносят заслуженные плоды. Желаю самарскому Историческому парку Божией помощи в благих начинаниях, успехов в работе и ярких, увлекательных мероприятий».«Историческому парку один год. Мы в самом начале пути, но команда сделала уже немало. Кроме основных действующих экспозиций разработано большое количество тематических экскурсий, и все они запущены в жизнь. Мы твердо стоим на земле, когда у нас крепкие корни, но стоит только вырвать их из своего сердца, забыть, мы упадем, и нам нечего будет передать следующему поколению. И корни эти – наша с вами история. Берегите ее, и связь поколений никогда не ослабеет!» — подчеркнула, директор мультимедийного парка «Россия – Моя история» в Самарской области.Поздравления в адрес исторического парка прозвучали и с космодрома Байконур, где готовится к полету наш земляк космонавт, герой России. В день рождения парка был представлен уникальный фотопроект Олега Кононенко «Взгляд из космоса». Идея возникла, когда космонавт с семьей побывал здесь на экскурсии летом.При помощи очков виртуальной реальности на одной из площадок исторического парка гости смогли совершить путешествие на орбитальную станцию. Также посетителей ожидал интерактивный спектакль «История в лицах», мастер-классы на площадках «Древний мир», «Железный век», «Игры нашего двора», основы программирования для детей в «Исторической цифровой мастерской». Впервые была представлена экскурсия с роботом-экскурсоводом Роби МИПСом. Участниками праздника стали более тысячи гостей.На знаменательную дату пришлось еще одно событие: в этот день парк принял 150-тысячного посетителя, «юбилейными» гостями стала. Виталий и Светлана пришли в парк с двумя младшими детьми, а всего в семье шестеро наследников; образованию родители уделяют особое внимание, на разных мероприятиях исторического парка любят бывать со дня его открытия, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства