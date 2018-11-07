Мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Самарской области отметил свой первый день рождения
7 ноября 2018 14:57
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От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с днем рождения исторический парк поздравил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов: «Парк, открытый по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, стал одной из самых посещаемых региональных выставок, куда с удовольствием приходят люди всех возрастов. Исторический парк объединяет нас в любви к Отечеству, воспитывает подрастающее поколение в духе уважительного отношения к родной истории, к нашим духовно-нравственным традициям. Это «живой учебник истории», понятный и доступный каждому человеку. Сегодня парк продолжает развиваться и по-хорошему удивлять. Это значит, что духовные скрепы, которые веками соединяют наш народ, по-прежнему сильны и нерасторжимы, и что каждый из нас с полным правом может сказать: «Россия – Моя история!»
Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов, руководитель флагманского парка «Россия – Моя история» в Москве Иван Есин передал напутствия председателя Патриаршего совета по культуре, митрополита Псковского и Порховского: «Сегодняшнее мероприятие посвящено важному для Самары событию – открытию год назад в городе исторического парка «Россия – Моя история». Множество положительных, а часто восторженных отзывов о работе парка, о проводимых в его стенах мероприятиях подтверждают ваш энтузиазм, увлеченность общим делом, любовь к родной истории и приносят заслуженные плоды. Желаю самарскому Историческому парку Божией помощи в благих начинаниях, успехов в работе и ярких, увлекательных мероприятий».
«Историческому парку один год. Мы в самом начале пути, но команда сделала уже немало. Кроме основных действующих экспозиций разработано большое количество тематических экскурсий, и все они запущены в жизнь. Мы твердо стоим на земле, когда у нас крепкие корни, но стоит только вырвать их из своего сердца, забыть, мы упадем, и нам нечего будет передать следующему поколению. И корни эти – наша с вами история. Берегите ее, и связь поколений никогда не ослабеет!» — подчеркнула Мария Серкова, директор мультимедийного парка «Россия – Моя история» в Самарской области.
Поздравления в адрес исторического парка прозвучали и с космодрома Байконур, где готовится к полету наш земляк космонавт, герой России Олег Кононенко. В день рождения парка был представлен уникальный фотопроект Олега Кононенко «Взгляд из космоса». Идея возникла, когда космонавт с семьей побывал здесь на экскурсии летом.
При помощи очков виртуальной реальности на одной из площадок исторического парка гости смогли совершить путешествие на орбитальную станцию. Также посетителей ожидал интерактивный спектакль «История в лицах», мастер-классы на площадках «Древний мир», «Железный век», «Игры нашего двора», основы программирования для детей в «Исторической цифровой мастерской». Впервые была представлена экскурсия с роботом-экскурсоводом Роби МИПСом. Участниками праздника стали более тысячи гостей.
На знаменательную дату пришлось еще одно событие: в этот день парк принял 150-тысячного посетителя, «юбилейными» гостями стала семья Полищук. Виталий и Светлана пришли в парк с двумя младшими детьми, а всего в семье шестеро наследников; образованию родители уделяют особое внимание, на разных мероприятиях исторического парка любят бывать со дня его открытия, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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