Мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Самаре приглашает посетить уникальную выставку «Имена из солдатских медальонов»

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И таких историй настоящих людей, которые чувствовали приближение гибели, но боролись до конца - сотни. Тысячи. Сотни тысяч.Выставка рассказывает об участниках Великой Отечественной войны, пропавших без вести на полях сражений, чьи судьбы были восстановлены активистами общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в ходе поисковых работ.Основная экспозиция состоит из пяти разделов по числу сражений, в которых погибли бойцы: Ленинградская, Сталинградская, Московская, Ржевская битвы, Боевые действия в Карелии и Заполярье.Это тот материал и та возможность узнать настоящую правду, которую нельзя пропустить.Выставка будет работать для школьников, студентов, детей и взрослых до 9 декабря.Открыта запись на тематическую экскурсию «Имена из солдатских медальонов» по телефону: 250-01-52 (пн-пт 10.00-18.00), передает пресс-служба облправительства.