Мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Самаре приглашает к участию в Международной программе выходного дня
29 июня 2018 18:18
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«Включись в Историю», подведение итогов интенсива с обучением по съемке популярных роликов на телефон. Демонстрация работ на большом экране в кинозале Исторического парка. Награждение победителей. Обзорная экскурсия для посетителей и международных гостей, которые принимали участие в съемках.
Вход свободный.
1 июля, 15.00
День дружбы народов в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу! Посетителей Исторического парка ожидает знакомство с
многонациональной историей Самарского региона.
Выступление коллектива «Юллё». Гости услышат современную трактовку традиционных корейских ритмов, а также образец традиционной крестьянской музыки «самульнори». Под руководством музыкантов желающие смогут освоить мастерство игры на национальных инструментах.
После интерактива – экскурсия. В Международный день спортивного журналиста экскурсионное бюро готовит исторический квест
«Музейный экстрим» с тематическими станциями, рассказывающими об истории футбола в стране и в Самарской области.
Входной билет по паспорту болельщика /FanID/ свободный.
В остальных случаях - 200 рублей, дети до 18 лет бесплатно, передает пресс-служба облправительства.
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