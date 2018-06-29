Мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Самаре приглашает к участию в Международной программе выходного дня

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«Включись в Историю», подведение итогов интенсива с обучением по съемке популярных роликов на телефон. Демонстрация работ на большом экране в кинозале Исторического парка. Награждение победителей. Обзорная экскурсия для посетителей и международных гостей, которые принимали участие в съемках.Вход свободный.День дружбы народов в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу! Посетителей Исторического парка ожидает знакомство смногонациональной историей Самарского региона.Выступление коллектива «Юллё». Гости услышат современную трактовку традиционных корейских ритмов, а также образец традиционной крестьянской музыки «самульнори». Под руководством музыкантов желающие смогут освоить мастерство игры на национальных инструментах.После интерактива – экскурсия. В Международный день спортивного журналиста экскурсионное бюро готовит исторический квест«Музейный экстрим» с тематическими станциями, рассказывающими об истории футбола в стране и в Самарской области.Входной билет по паспорту болельщика /FanID/ свободный.В остальных случаях - 200 рублей, дети до 18 лет бесплатно, передает пресс-служба облправительства.