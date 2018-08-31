Мультимедийный парк «Россия – Моя история» приглашает школьников и родителей на День знаний

75

«Включись в Историю» - 1 сентября в 14 часов путешествуем во времени вместе с Самарским художественным театром для всей семьи «Витражи».15.00 - мастер-классы по занимательной минералогии и ткачеству, средневековые настольные игры.16.00 – мультсеанс: анимационные картины, которые не найти в интернете, созданные выпускниками ВГИКа.Экскурсии и знакомство с Роби МИПСом, роботом- экскурсоводом: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00.Тематические экскурсии, исторические квесты и творческие мастерские Исторического парка ждут посетителей также со2 по 10 сентября.Предварительная запись на экскурсии и мастер-классы по телефону 250-01-32, 250-01-52. Мы находимся: ул. Красноармейская 131, ТК «ГудОк», 3 этаж, передает пресс-служба парка «Россия – Моя история».