Мультимедийный парк «Россия - Моя история» весь январь можно посещать бесплатно

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3,4,5 января на территории Исторического парка будет пребывать Чудотворный список с иконы Божией Матери «Избавительница от бед» (с. Ташла), участвующей в Крестном ходе с казаками Волжского казачьего войска.7 января в 14:00 начнётся большой рождественский семейный праздник - главная «Историческая ёлка» в Самаре. Праздник откроют ученики Воскресной школы при храме Вознесения. Для самых юных посетителей готовится интерактивный спектакль, участниками которого станут все присутствующие.Также состоится награждение победителей конкурса новогодней игрушки.Посетители зимнего фестиваля в мультимедийном парке «Россия – Моя история» смогут увидеть и основную экспозицию комплекса, где представлены все события становления и развития нашей страны с древнейших времен до наших дней, сообщает пресс-служба администрации Самары.