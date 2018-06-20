Мультимедийный парк "Россия - Моя история" приглашает самарцев и гостей города на День дружбы народов

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24 июня в 11 часов посетителей ожидает знакомство с Арменией! Голос и грация в концертных номерах. И, конечно, гордость Кавказа - дудук.Плюс дегустация национальной кухни.Встречаемся в Историческом парке - 24 июня в 11 часов по адресу Красноармейская, 131, в торговом комплексе "Гудок", сообщает пресс-служба облправительства.