Можно ли спать ногами к двери

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А вот психологи с этими доводами не согласны. Наоборот, специалисты советуют спать именно ногами к двери. Объяснение простое – даже ночью человек подсознательно хочет контролировать вход в комнату. Так нам спокойнее, мы чувствуем себя в безопасности. Поэтому сон будет крепче.