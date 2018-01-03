Мотострелки в Самарской области получили минометы 2С12 «Сани»
3 января 2018 11:55
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Мотострелковая бригада Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Самарской области, получила на вооружение восемь минометных комплексов 2С12 «Сани».
Комплекс «Сани» может стрелять обычными минами на дистанции до 7 тыс. метров. При использовании управляемых снарядов дальность поражения целей увеличивается до девяти километров. Перевозка миномета с колесным ходом может осуществляться либо простой буксировкой, либо в кузове грузовика или на крыше гусеничной машины. Для погрузки транспортные машины оснащаются быстросъемным пандусом лотковой конструкции и лебедкой. Обновленный состав оборудования комплекса обеспечивает более быстрое переведение комплекса из походного состояние в боевое и наоборот, в том числе и силами сокращенного расчета, сообщается на сайте Минобороны РФ.
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