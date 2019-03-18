Мотострелки в Поволжье получили по Гособоронзаказу более 1,7 тыс. комплектов экипировки «Ратник»

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Боевая экипировка приспособлена для действий в самых разных условиях и защищает до 90% тела военнослужащего. В его состав входит композитный бронежилет, многослойный шлем, средства связи, целеуказания и навигационная аппаратура на основе ГЛОНАСС, а также наколенники, налокотники, защитные очки, многофункциональные ножи и другие средства. Вес комплекта составляет 20 кг, что в среднем на 30% легче зарубежных аналогов.Экипировка «Ратник» повысит боевые возможности подразделений при выполнении задач по предназначению, передает пресс-служба ЦВО.Фото: пресс-служба ЦВО