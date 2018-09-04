Мост для автобусов и единая троллейбусная сеть для Волгаря и Крутых Ключей. Как предлагают изменить транспортную систему Самары

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Команда, изучавшая самарскую ситуацию, делает следующие выводы. В городе поставлен явный акцент на трамвайно-автобусное сообщение, а загрузка метро остается «аномально низкой». Отмечено многократное дублирование маршрутов. Исследователей явно не удовлетворило наше билетное меню, когда каждая пересадка оплачивается, а выгодность «сезонок» сомнительна. Такая ситуация не стимулирует расширение круга пользователей общественным транспортом.Среди минусов также названы некомфортность остановочных павильонов, архаичная система кондукторов, почти полное отсутствие парковок в историческом центре и удобных велодорожек для тех, кто готов ехать на работу, учебу на велосипеде.Разработчики стратегии развития общественного транспорта предлагают Самаре использовать московский сценарий. Есть основные транспортные магистрали (в столице это в первую очередь метро) и подвозные маршруты к этим артериям. Магистральные линии у нас просматриваются такие: по улице Ново-Садовой, Московскому шоссе, проспекту Карла Маркса. На поперечники надо вывести троллейбусы и укороченные маршруты автобусов. Магистральная троллейбусная сеть должна соединить поселки Волгарь и Крутые Ключи через улицу Куйбышева, Московское шоссе. Предлагается обязательно задействовать электрички на участках от железнодорожного вокзала и далее в обе стороны.У такой магистральной схемы есть, конечно, минус. Это необходимость пересадки. Но под это должно быть сверстано грамотное билетное меню: дешевые абонементы на проезд, особые пересадочные тарифы.Другие предложения - с вводом в строй Фрунзенского моста нынешний путепровод по улице Главной сделать троллейбусно-автобусно-пешеходным, без проезда автомобилей. Тогда общественный транспорт не будет там томиться в пробках. Обязательно нужны городу парковки для авто, перехватывающие парковки на концах магистральных маршрутов и, главное, создание в глазах горожан имиджа общественного транспорта как четко работающей системы. Экономисты давно подсчитали, что вложения в транспортную сферу дают хорошую отдачу, поскольку город и горожане экономят время и, соответственно, деньги.* * *- Все предложения, представленные на нашем семинаре результаты исследований вовсе не догма, - подчеркивает научный сотрудник Высшей школы экономики Николай Залесский. - Мы просто пытаемся направить размышления молодых урбанистов в нужное русло. Ведь в результате десятидневного семинара нам всем предстоит выработать комплексные предпроектные предложения по развитию общественных пространств города и обратить на них внимание властей.