Мост для автобусов и единая троллейбусная сеть для Волгаря и Крутых Ключей. Как предлагают изменить транспортную систему Самары
4 сентября 2018 21:43
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Что имеем?
Команда, изучавшая самарскую ситуацию, делает следующие выводы. В городе поставлен явный акцент на трамвайно-автобусное сообщение, а загрузка метро остается «аномально низкой». Отмечено многократное дублирование маршрутов. Исследователей явно не удовлетворило наше билетное меню, когда каждая пересадка оплачивается, а выгодность «сезонок» сомнительна. Такая ситуация не стимулирует расширение круга пользователей общественным транспортом.
Среди минусов также названы некомфортность остановочных павильонов, архаичная система кондукторов, почти полное отсутствие парковок в историческом центре и удобных велодорожек для тех, кто готов ехать на работу, учебу на велосипеде.
Как должно быть?
Разработчики стратегии развития общественного транспорта предлагают Самаре использовать московский сценарий. Есть основные транспортные магистрали (в столице это в первую очередь метро) и подвозные маршруты к этим артериям. Магистральные линии у нас просматриваются такие: по улице Ново-Садовой, Московскому шоссе, проспекту Карла Маркса. На поперечники надо вывести троллейбусы и укороченные маршруты автобусов. Магистральная троллейбусная сеть должна соединить поселки Волгарь и Крутые Ключи через улицу Куйбышева, Московское шоссе. Предлагается обязательно задействовать электрички на участках от железнодорожного вокзала и далее в обе стороны.
У такой магистральной схемы есть, конечно, минус. Это необходимость пересадки. Но под это должно быть сверстано грамотное билетное меню: дешевые абонементы на проезд, особые пересадочные тарифы.
Другие предложения - с вводом в строй Фрунзенского моста нынешний путепровод по улице Главной сделать троллейбусно-автобусно-пешеходным, без проезда автомобилей. Тогда общественный транспорт не будет там томиться в пробках. Обязательно нужны городу парковки для авто, перехватывающие парковки на концах магистральных маршрутов и, главное, создание в глазах горожан имиджа общественного транспорта как четко работающей системы. Экономисты давно подсчитали, что вложения в транспортную сферу дают хорошую отдачу, поскольку город и горожане экономят время и, соответственно, деньги.
* * *
- Все предложения, представленные на нашем семинаре результаты исследований вовсе не догма, - подчеркивает научный сотрудник Высшей школы экономики Николай Залесский. - Мы просто пытаемся направить размышления молодых урбанистов в нужное русло. Ведь в результате десятидневного семинара нам всем предстоит выработать комплексные предпроектные предложения по развитию общественных пространств города и обратить на них внимание властей.
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Комментарии
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