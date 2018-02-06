Москва заняла второе место среди городов с самыми большими пробками

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По подсчетам экспертов INRIX, в 2017 году водитель простоял в столичных пробках в среднем 91 час, или примерно 26% всего времени, которое он провел за рулем. В час пик москвичи стоят в пробках уже 34% всего проведенного за рулем времени, а по выходным — всего 15%.Из 1360 городов мира, ситуация на дорогах которых была изучена INRIX, хуже, чем в Москве, дела обстоят только в Лос-Анджелесе (102 часа, 12%). Чуть лучше чувствует себя водитель в Нью-Йорке — в пробках в 2017 году он также простоял 91 час, но свободнее ехал все-таки чаще (доля простоя составила в среднем 13% проведенного за рулем времени).Из крупных и средних российских городов в рейтинг также вошли Магнитогорск (8-е место, 73 часа), Канск (15-е место, 64 часа), Краснодар (24-е место, 57 часов), Санкт-Петербург (27-е место, 54 часа), Новосибирск (31-е место, 52 часа), Екатеринбург (36-е место, 51 час), Уфа (43-е место, 48 часов), Сочи (44-е место, 48 часов), Владивосток (46-е место, 48 часов), Нижний Новгород (47-е место, 48 часов), Саратов (48-е место, 48 часов), Анапа (51-е место, 47 часов), Ростов-на-Дону (62-е место, 44 часа).Средний российский водитель, по подсчетам экспертов INRIX, в 2017 году провел в пробках 41 час, в зачете стран Россия поделила с США пятое место в мире. Хуже, как следует из рейтинга, ситуация на дорогах Таиланда (56 часов), Индонезии (51 час), Колумбии (49 часов) и Венесуэлы (42 часа).Если усреднить данные из всех 1360 городов мира, учтенных в исследовании INRIX, то получится, что среднестатистический водитель в 2017 году томился в пробках примерно 9% всего проведенного за рулем времени, двигаясь со скоростью 14,4 км/ч. Самым «медленным» крупным городом мира назван Дублин, где средняя скорость движения по пробкам составляет 7,4 км/ч, а в часы пик — всего 6 км/ч.Эксперты INRIX рассчитали и то, во сколько обходятся пробки жителям крупнейших городов США. По их подсчетам, из-за увеличения расхода топлива и потерь времени средний водитель в Лос-Анджелесе теряет по $2828 в год, в Нью-Йорке — $2982, в Сан-Франциско — $2250.Как рассказал РБК заместитель главного редактора «За рулем» Игорь Моржаретто, предпринимаемых московской мэрией шагов для борьбы с пробками недостаточно.«Мэрия пытается решить эту проблему изо всех сил, предлагая пересесть на общественный транспорт, ограничивая число парковочных мест, повышая стоимость парковочных мест. В принципе меры правильные. Из тех мер, которые не делаются, которых катастрофически не хватает, — это строительство перехватывающих парковок», — сказал он, отметив, что в настоящее время строится только одна перехватывающая парковка — в районе станции метро «Саларьево».Моржаретто добавил, что в городе насчитывается около семи тысяч мест на перехватывающих парковках. По его мнению, это «меньше десятой части» от необходимого.«Вторая проблема — градостроительная политика, которую по-прежнему здоровой назвать нельзя. Продолжается и точечная застройка, и строятся новые микрорайоны без учета транспортной инфраструктуры», — отметил эксперт. Он пояснил, что в подобных случаях ​транспортная инфраструктура должна развиваться, опережая жилое строительство.