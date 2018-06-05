Москва оказалась на 23-м месте в экологическом рейтинге регионов России, а Московская область заняла 83-е место из 85 возможных

​Москва оказалась на 23-м месте в экологическом рейтинге. Московская область оказалась одной из самых грязных — она заняла 83-е место из 85 возможных.Наихудшая экологическая обстановка, по данным организации, в Челябинской и Свердловской областях.​Самым экологически чистым регионом, по данным «Зеленого патруля», оказалась Тамбовская область. Республика Алтай и Алтайский край заняли второе и третье место. Следом идут Курская, Белгородская и Мурманская области. Седьмое место в рейтинге занял Санкт-Петербург. Также в десятке наиболее благополучных регионов — Ульяновская область и Чувашия.Место региона в рейтинге «Зеленого патруля» складывается с учетом ​природоохранного, промышленно-экологического и социально-экологического индексов, из которых высчитывается сводный показатель.