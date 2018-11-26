Москва, Тюмень или Казань? В каких городах России жить лучше и почему
26 ноября 2018 22:25
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Итак, в каких регионах России и по каким критериям лучше всего живётся.
Если говорить о суммарном показателе — лидирующие места заняли Тюмень, Грозный, Москва. При этом та же Тюмень (в целом неожиданно, что не Москва или Петербург стали лидерами), несмотря на высший средний балл, не стала лидером по какому-то конкретному критерию. Кто же именно лидирует "по отраслям".
Москва
Качество медицинского обслуживания
По этому показателю лидирует российская столица, набрав 75 баллов из 100 возможных. Также одни из самых высоких оценок набрали Сургут и Санкт-Петербург. Так что лечиться, если верить рейтингу, — сюда. А, если верить местным жителям, вылечат в этих городах хорошо. Но будет дорого.
Грозный
Состояние дорожного хозяйства
Грозный набрал по "дорожному" показателю рекордные 99 баллов: столько не было ещё ни у одного города. А вот провальные 29 из сотни разделили Астрахань и Симферополь. Совсем недалеко — на балл-два — оторвались от них Владивосток и Владикавказ.
Чебоксары, Екатеринбург
Развитие культуры и образования
Москва, а также эти два города набрали по вопросам культуры и образования наивысшие баллы. А вот самым слабым в данном вопросе городом стала Балашиха. Недалеко ушли Подольск и Тверь.
Нижневартовск, Стерлитамак
Работа ЖКХ и объём жилищного строительства
Именно эти города вплотную приблизились к отметке в 70 баллов. Несильно отстали Казань, Сочи и Вологда — разница с конкурентами буквально 1–2 балла. Ну и нельзя не отметить Грозный, который набрал 91 балл и стал лидером в данном вопросе.
Калуга
Оценка работы городских властей
Калуга опережает конкурентов по этому критерию на 10 баллов. Так, ближайшим преследователем по оценке местными жителями работы городских властей является Тюмень — 81 балл.
Балашиха, Санкт-Петербург
Самый удобный для жизни
Удобство города для жизни, миграционные настроения населения и самооценка жителями своего уровня дохода — по этому показателю лидируют Балашиха и Санкт-Петербург — у них по 73 балла. Всего на один балл отстают Химки.
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Комментарии
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