Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета

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Школьник летел из Сочи в Москву. Во время полета у одного из пассажиров началось носовое кровотечение, а затем он потерял сознание. Медиков на борту не оказалось."Мальчик самостоятельно очистил ротовую полость и гортань пострадавшего от кровяных масс и вместе с бортпроводниками следил за давлением и поддерживал дыхание пассажира с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу. Состояние мужчины удалось стабилизировать", — рассказали в пресс-службе.Сам десятиклассник вспоминает, что хотел помочь пострадавшему и старался не паниковать."У меня просто что-то щелкнуло в голове: я понял, что могу помочь этому мужчине, и пошел к нему", — цитирует его агентство.Самолет вынужденно приземлился в Воронеже, пассажира осмотрели врачи. По словам самого школьника, сейчас с пострадавшим все в порядке — мальчик поддерживает с ним связь.О поступке ученика рассказал в "Фейсбуке" директор школы Александр Антипов (из профиля в соцсети следует, что именно он возглавляет это учебное заведение)."Если бы не его действия, пассажир не долетел бы до реанимации. <...> Врачи предположили инфаркт (позднее этот диагноз подтвердился). Я к чему? Не зря учат наших детей. Огромный поклон всем преподавателям школы", — процитировал Антипов слова мамы подростка.