Мошенники создали интернет-магазин и колл-центр

По ее словам, организованная группа создала интернет-магазин и кол-центр, сотрудники которого принимали заказы. Они рассказывали о способах оплаты и согласовывали адреса доставки. После того, как злоумышленники получали от болельщиков стопроцентную предоплату билетов, стоимость которых составляла от 20 до 60 тыс. руб., они переставали выходить на связь.Волк добавила, что похожая схема использовалась при продаже смартфонов, заказ принимался через интернет-сайт, товары доставлялись по почте. «Вместо телефонов покупатели получали наполненные песком коробки», — рассказала она. Был проведен обыск, во время которого сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику, сотовые телефоны, банковские карты и сим-карты, упаковки от бытовой техники, а также поддельные договоры на продажу билетов на ЧМ-2018. Сайт, с помощью которого продавались билеты, был заблокирован.Представитель МВД также отметила, что сотрудники полиции в Ставропольском крае задержали двоих фигурантов. В республике Марий Эл суд заключил под стражу ранее судимого 34-летнего жителя Подмосковья. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК (мошенничество).Ранее источник РБК в отделении полиции по району Дорогомилово рассказал, что в отделение 1 июня обратилась генеральный директор компании ООО «Аэробилеты» Адриана Илич. По ее словам, у нее похитили 4,1 млн руб. под предлогом продажи билетов на ЧМ-2018. Женщина рассказала, что в мае перевела деньги на счет компании ООО «Ридер», однако билеты она не получила. Следователь отдела полиции возбудил уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество), добавил собеседник РБК.Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.